Врач предупредил о сохранении коронавируса на годы

Случаи коронавирусной инфекции будут выявляться в ближайшие годы. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, передает «РИА Новости».

«В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что коронавирус может стать сезонным заболеванием. Специалисты ведомства пояснили, что об этом свидетельствует снижение летальных исходов и увеличение потенциала распространения.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, времена года почти не влияют на распространение COVID-19. Тогда официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис пояснила, что люди воспринимаю коронавирус как обычный грипп, который распространяется волнообразно.