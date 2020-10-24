В России выявили 16,5 тыс. заражений коронавирусом за сутки

Больше всего случаев выявили в Москве — 4,4 тыс. Общее число заболевших в России с начала пандемии превысило 1,497 млн

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В России за минувшие сутки подтвердили 16 521 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Число умерших от инфекции за сутки составило 296 человек. Полностью выздоровели 11 567 заболевших.

Наибольшее число новых случаев пришлось на Москву (4453), Санкт-Петербург (713), Московскую область (480). Также в пятерку российских регионов по числу заболевших за минувшие сутки вошли Нижегородская область (384) и Ростовская область (301). Еще в десяти регионах подтвердили более 200 новых случаев заражения.



Общее число инфицированных за все время в России достигло 1 497 167 человек. Из них 1,130 млн выздоровели, число летальных исходов составило 25 821.

Накануне, 23 октября, оперативный штаб сообщал о 17,3 тыс. новых случаях коронавируса за сутки, что стало рекордным приростом с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 октября, когда инфекцию выявили у 16,3 тыс. человек.



Из-за роста заболеваемости власти более чем в 20 российских регионах рекомендовали или потребовали ввести для части сотрудников удаленную работу, а для некоторых работников — например, в возрасте старше 65 лет — дистанционный формат сделали обязательным. При этом жестких ограничений из-за роста заболеваемости в России власти не планируют, заявил 21 октября президент Владимир Путин. По его словам, медики уже научились бороться с коронавирусом и для этого появились препараты.