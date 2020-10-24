Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Медведев выступил за международный договор по кибербезопасности Политика, 11:01 Портфель гуру: 10 акций от фонда семьи Джона Рокфеллера Инвестиции, 10:50 Число выявленных зараженных в Москве за сутки упало на 1 тыс. Общество, 10:45 В России выявили 16,5 тыс. заражений коронавирусом за сутки Общество, 10:34 В России за сутки умерли 296 человек с коронавирусом Общество, 10:33 Оперативный штаб исключил идею закрытия границ из-за пандемии Общество, 10:28 Как научная грамотность становится новым модным трендом РБК и Bayer, 10:20 Менеджер Хабиба Нурмагомедова заразился коронавирусом Спорт, 10:13 Новая климатическая война и нефтяные разливы: дайджест эко-номики Зеленая экономика, 10:00  Где в Москве можно безопасно купаться РБК и ДПиООС, 09:45 В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,6 тыс. человек Общество, 09:42 Откройте для себя Россию: десять мест для автопутешествий РБК и Cordiant, 09:35 Президент Польши заразился COVID-19 Политика, 09:33 Двое детей погибли в ДТП с автобусом в Новосибирской области Общество, 09:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили 16,5 тыс. заражений коронавирусом за сутки

Больше всего случаев выявили в Москве — 4,4 тыс. Общее число заболевших в России с начала пандемии превысило 1,497 млн
Фото:Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за минувшие сутки подтвердили 16 521 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Число умерших от инфекции за сутки составило 296 человек. Полностью выздоровели 11 567 заболевших.

Наибольшее число новых случаев пришлось на Москву (4453), Санкт-Петербург (713), Московскую область (480). Также в пятерку российских регионов по числу заболевших за минувшие сутки вошли Нижегородская область (384) и Ростовская область (301). Еще в десяти регионах подтвердили более 200 новых случаев заражения.

Общее число инфицированных за все время в России достигло 1 497 167 человек. Из них 1,130 млн выздоровели, число летальных исходов составило 25 821.

Накануне, 23 октября, оперативный штаб сообщал о 17,3 тыс. новых случаях коронавируса за сутки, что стало рекордным приростом с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 октября, когда инфекцию выявили у 16,3 тыс. человек.

Оперативный штаб исключил идею закрытия границ из-за пандемии
Общество
Фото:Павел Головкин / AP

Из-за роста заболеваемости власти более чем в 20 российских регионах рекомендовали или потребовали ввести для части сотрудников удаленную работу, а для некоторых работников — например, в возрасте старше 65 лет — дистанционный формат сделали обязательным. При этом жестких ограничений из-за роста заболеваемости в России власти не планируют, заявил 21 октября президент Владимир Путин. По его словам, медики уже научились бороться с коронавирусом и для этого появились препараты.

Быстрый рост новых случаев заражений коронавирусом наблюдается не только в России, но и по всему миру. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в мире инфекцию подтвердили у 445 тыс. человек, что стало максимальным приростом с начала пандемии.

Автор
Анастасия Батманова
Материалы по теме
Оперативный штаб исключил идею закрытия границ из-за пандемии
Общество
Собянин назвал показатели замедления пандемии коронавируса
Общество
В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,6 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter