Росморречфлот уточнил данные о пропавших после взрыва на танкере моряках

После взрыва на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море пропали три члена его экипажа: боцман, матрос и практикант. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, передает «РИА Новости».

«Их поиски ведутся», — уточнили в ведомстве.

Источник «Интерфакса» сообщил, что моряков будут разыскивать с помощью авиации. К спасательным работам привлекут вертолет Ми-8, который прилетит из Симферополя. К нему присоединяться еще два вертолета из Крыма и Геленджика.

Представитель Росморречфлота сообщил «Интерфаксу», что пропавших моряков будут искать всю ночь. «У нас будет курсировать катер «Александр Сизонцев». Он единственный оборудован тепловизором из всех судов в этом районе», — пояснил собеседник агентства.