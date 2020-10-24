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Росморречфлот уточнил данные о пропавших после взрыва на танкере моряках

После взрыва на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море пропали три члена его экипажа: боцман, матрос и практикант. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, передает «РИА Новости».

«Их поиски ведутся», — уточнили в ведомстве.

СК начал проверку после взрыва на нефтяном танкере в Азовском море
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Источник «Интерфакса» сообщил, что моряков будут разыскивать с помощью авиации. К спасательным работам привлекут вертолет Ми-8, который прилетит из Симферополя. К нему присоединяться еще два вертолета из Крыма и Геленджика.

Представитель Росморречфлота сообщил «Интерфаксу», что пропавших моряков будут искать всю ночь. «У нас будет курсировать катер «Александр Сизонцев». Он единственный оборудован тепловизором из всех судов в этом районе», — пояснил собеседник агентства.

Как уточнял источник ТАСС, вся команда танкера состояла из россиян. Всего на борту корабля было 13 человек. Десять спас проходящий поблизости теплоход «Сириус», три человека, по предварительным данным, могло выбросить за борт взрывной волной.

Взрыв на танкере произошел вечером 24 октября на выходе в море из Керченского пролива. Минприроды сообщало РБК, что грузовое судно разгрузилось в порту «Кавказ» и шло в сторону Ростова-на-Дону, в МЧС подтверждали, что танкер плыл пустым. Судно осталось на плаву, по данным Росморречфлота и МЧС, возгорания на нем не было. Предварительно, причиной взрыва могли стать остаточные пары топлива.

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В Росморречфлоте сообщили о сильных повреждениях танкера в Азовском море
Общество
Танкер &laquo;Генерал Ази Асланов&raquo;

К терпящему бедствие танкеру, как передает «РИА Новости», подошли спасательный катер «Александр Сизонцев» и буксир «Импульс» Морспасслужбы. Спасатели установили, что судно получило, в основном, повреждения палубы. Корабль накренился, к чему привело больше изменение баланса из-за оторвавшегося при взрыве куска палубы, чем попадание внутрь воды. В Росморречфлоте отмечали, что танкер получил серьезные повреждения в носовой части, пробоину выше ватерлинии.

Поврежденный танкер собираются отбуксировать в район порта «Кавказ».

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовали проверку по факту взрыва.

Росморречфлот танкер Азовское море поиски
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СК начал проверку после взрыва на нефтяном танкере в Азовском море
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В Росморречфлоте сообщили о сильных повреждениях танкера в Азовском море
Общество
На танкере в Азовском море произошел взрыв
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