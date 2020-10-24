Минобороны Турции ответило на претензии союзников по НАТО к закупке С-400

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Турция рассчитывает, что ее союзники по НАТО предложат обсудить «альтернативные решения» вместо того, чтобы критиковать приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны.

«Мы ожидаем от наших друзей и союзников, что вместо того, чтобы делать заявления о разрушении наших отношений, они сфокусируются на переговорах по поиску дополнительных разумных технических мер, альтернативных С-400», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении добавляется, что Турция заинтересована в обеспечении безопасности своего народа.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар назвал техническими прошедшие испытания ЗРК С-400. Хулуси добавил, что C-400 планируется использовать отдельно от систем НАТО.

В начале октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию сотрудничать с альянсом, чтобы найти замену российским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Как отмечал Столтенберг, НАТО обеспокоены последствиями приобретения Турцией системы С-400. Генсек альянса добавил, что данная система может представлять опасность для авиации союзников и может привести к санкциям со стороны США.

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. Летом 2019 года первые компоненты ЗРК поступили в страну.

В ноябре 2019 года в Турцию досрочно передали четыре дивизиона С-400, контракт стоимостью $2,5 млрд был заключен между Москвой и Анкарой в 2017 году. После этого США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.

Кроме того, в июле текущего года конгрессмены от Республиканской и Демократической партий разработали проект закона о введении санкции против Турции из-за покупки ЗРК С-400.