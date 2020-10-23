Глава МИД Киргизии пообещал ежедневную люстрацию в стране

Руслан Казакбаев и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Люстрации коррумпированных чиновников в Киргизии будут проходить ежедневно. Об этом заявил глава МИД республики Руслан Казакбаев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает Akipres.

По словам Казакбаева, новый премьер-министр и новое правительство проводят «бескомпромиссную и непримиримую борьбу с коррупцией, с бандитами, ворами и криминалитетом».

«Люстрация у нас будет проходить каждый день, каждый месяц», — пообещал министр.

В начале октября в Киргизии начались массовые акции протеста, после опубликованных ЦИК предварительных результатов парламентских выборов, согласно которым только четыре из 16 партий смогли пройти в парламент. На фоне протестов комиссия аннулировала результаты выборов, ряд высших должностных лиц страны покинули свои посты. В отставку подал в том числе президент Сооронбай Жээнбеков.