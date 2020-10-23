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Глава МИД Киргизии пообещал ежедневную люстрацию в стране

Руслан Казакбаев и Сергей Лавров
Руслан Казакбаев и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Люстрации коррумпированных чиновников в Киргизии будут проходить ежедневно. Об этом заявил глава МИД республики Руслан Казакбаев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает Akipres.

По словам Казакбаева, новый премьер-министр и новое правительство проводят «бескомпромиссную и непримиримую борьбу с коррупцией, с бандитами, ворами и криминалитетом».

«Люстрация у нас будет проходить каждый день, каждый месяц», — пообещал министр.

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В начале октября в Киргизии начались массовые акции протеста, после опубликованных ЦИК предварительных результатов парламентских выборов, согласно которым только четыре из 16 партий смогли пройти в парламент. На фоне протестов комиссия аннулировала результаты выборов, ряд высших должностных лиц страны покинули свои посты. В отставку подал в том числе президент Сооронбай Жээнбеков.

На данный момент его обязанности исполняет Жапаров, незадолго до этого ставший премьером. Повторные выборы в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) назначены на 20 декабря 2020 года.

Жапаров в 2018 году был осужден за организацию митинга в киргизском Караколе в 2013 году и захват в заложники тогдашнего главы региона Эмилбека Каптагаева. Весной 2019 год Верховный суд Киргизии сократил ему срок до десяти лет. На фоне протестов его освободили.

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