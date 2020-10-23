Лидер Нагорного Карабаха попросил Путина помочь с прекращением боев

Араик Арутюнян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать все возможное для прекращения военного конфликта в республике. Свое обращение к российскому коллеге он опубликовал в Facebook.

«Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — написал он.

Арутюнян отметил, что на протяжении всего конфликта Россия соблюдала положения международного права и оставалась приверженной мирному урегулированию. Также лидер НКР подчеркнул, что республика высоко ценит вклад, который российская сторона уже сделала для урегулирования ситуации в рамках трехсторонних переговоров в Москве и как сопредседательница Минской группы ОБСЕ.