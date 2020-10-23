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Лидер Нагорного Карабаха попросил Путина помочь с прекращением боев

Араик Арутюнян
Араик Арутюнян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать все возможное для прекращения военного конфликта в республике. Свое обращение к российскому коллеге он опубликовал в Facebook.

«Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — написал он.

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Арутюнян отметил, что на протяжении всего конфликта Россия соблюдала положения международного права и оставалась приверженной мирному урегулированию. Также лидер НКР подчеркнул, что республика высоко ценит вклад, который российская сторона уже сделала для урегулирования ситуации в рамках трехсторонних переговоров в Москве и как сопредседательница Минской группы ОБСЕ.

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Фото:Alex McBride / Getty Images

Военные действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение. Обе стороны сообщают о раненых и погибших среди мирного населения.

9 октября в рамках трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана страны договорились о перемирии с 10 октября, однако с наступлением указанного срока государства вновь обвинили друг друга в нарушении договоренностей и военных ударах. Позднее, 18 октября, страны снова объявили перемирие, но и на этот раз договоренности не были исполнены.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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