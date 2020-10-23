Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 октября Общество, 12:25 Миронов ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус Общество, 12:24 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 12:22 Мурашко заявил о тенденции к ухудшению ситуации с коронавирусом Общество, 12:18 В Москве за стоянку без номеров чаще всего эвакуировали машины BMW Авто, 12:15 Нурмагомедов и Гэтжи провели вторую дуэль взглядов на взвешивании. Видео Спорт, 12:07 Большинство россиян отдали предпочтение малоэтажной застройке Недвижимость, 12:06 Протоиерея Смирнова похоронят за алтарем храма в Москве Общество, 12:05 Lexus превратил 477-сильное купе LC 500 в полицейский автомобиль Авто, 12:01 Спецоперация ФСБ в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Видео Общество, 12:01 Беспилотная доставка: автомобили без водителей развозят продукты в Бутове Индустрия 4.0, 12:00  Почему в кризис резко выросло количество предпринимателей — Bloomberg Pro, 11:59 Мэр Калининграда объявил об отставке Общество, 11:54 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 11:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко заявил о тенденции к ухудшению ситуации с коронавирусом

Фото:Petr David Josek / AP
Фото: Petr David Josek / AP

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в последние несколько недель идет на ухудшение во всех странах. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на международном межпартийном форуме «ШОС +», его трансляция велась на странице в Facebook партии «Единая Россия».

«К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — сказал Мурашко.

По словам министра, развитие пандемии коронавируса — это серьезный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования систем здравоохранения всех стран.

Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в ближайшее время
Политика
Фото:Luis Alvarenga / Getty Images

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки. Так, по данным ВОЗ, число новых заразившихся коронавирусом в мире за прошедшие сутки увеличилось на 423,8 тыс. человек. Перед этим максимальное количество заражений за день было зафиксировано 17 октября, когда коронавирус выявили у 412,8 тыс. человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, в России за прошедшие сутки выявили 17 340 новых случаев заражения COVID-19. Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии.

Общее число инфицированных в России за все время достигло 1 480 646 человек. Из них 1,119 млн выздоровели, число летальных исходов составило 25 525.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Минздрав Михаил Мурашко коронавирус
Материалы по теме
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки
Общество
В России впервые зафиксировали более 17 тыс. заболевших COVID за сутки
Общество
В Москве впервые за пять месяцев выявили более 5,4 тыс. заболевших COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter