Мурашко заявил о тенденции к ухудшению ситуации с коронавирусом

Фото: Petr David Josek / AP

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в последние несколько недель идет на ухудшение во всех странах. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на международном межпартийном форуме «ШОС +», его трансляция велась на странице в Facebook партии «Единая Россия».

«К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — сказал Мурашко.

По словам министра, развитие пандемии коронавируса — это серьезный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования систем здравоохранения всех стран.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки. Так, по данным ВОЗ, число новых заразившихся коронавирусом в мире за прошедшие сутки увеличилось на 423,8 тыс. человек. Перед этим максимальное количество заражений за день было зафиксировано 17 октября, когда коронавирус выявили у 412,8 тыс. человек.