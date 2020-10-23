Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в ближайшее время

США в ближайшее время планируют объявить о готовности американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент США во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. Трансляцию ведет РБК.

«У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлено в течение недель, и она будет распространена [среди американцев]», — сказал Трамп.

Как отметил американский президент, вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон. Он также перечислил компании, которые занимаются разработкой вакцины. Среди них — Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer и другие.

Корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер спросила у Трампа, почему должностные лица, занимающиеся вопросами разработки вакцины, заявили, что в США препарат появится не раньше 2021 года.