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Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в ближайшее время

США в ближайшее время планируют объявить о готовности американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент США во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. Трансляцию ведет РБК.

«У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлено в течение недель, и она будет распространена [среди американцев]», — сказал Трамп.

Как отметил американский президент, вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон. Он также перечислил компании, которые занимаются разработкой вакцины. Среди них —  Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer и другие. 

Pfizer анонсировала окончание испытаний вакцины после выборов в США
Общество
Фото:Marco Bello/Reuters

Корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер спросила у Трампа, почему должностные лица, занимающиеся вопросами разработки вакцины, заявили, что в США препарат появится не раньше 2021 года.

«Нет, я думаю, что мои сроки более точные. Я не знаю, рассчитывают ли они на военнослужащих [в деле распространения вакцины] так, как я», — сказал Трамп.

В середине сентября Трамп заявил, что вакцина против коронавируса в США может появиться через «три-четыре недели».

В начале сентябре Трамп утверждал, что США рассчитывают получить вакцину до конца октября, до президентских выборов. При этом он отмечал, что страна сможет справиться с коронавирусом, независимо от того, будет у нее вакцина или нет. Тогда он сообщил, что Соединенные Штаты завершают клинические испытания трех потенциальных вакцин.

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Источник: JHU
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