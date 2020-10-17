Pfizer анонсировала окончание испытаний вакцины после выборов в США

Проанализировать результаты испытаний в компании рассчитывают к концу октября. Использование препарата может начаться в ноябре. Ранее Трамп говорил, что распределение вакцины возможно до выборов президента

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Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассчитывает подвести итог части испытаний и узнать, эффективна ли созданная вакцина, к концу октября. Об этом говорится в письме главного исполнительного директора компании Альберта Бурла.

Заявка на использование вакцины может быть подана регулирующим органам уже на третей неделе ноября, следует из письма. К этому моменту компания рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата, указал Бурла. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.

В испытаниях вакцины Pfizer участвуют около 44 тыс. добровольцев. Бурла заверил, что заявка на использование препарата не будет подана, если она окажется небезопасной.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 29 сентября заявил, что разговаривал с производителями вакцин, включая Pfizer, и до прививки остались «несколько недель», указывает The Wall Street Journal. Также ранее он допускал, что вакцина может быть доступна до выборов, которые намечены на 3 ноября. График Pfizer делает предвыборное разрешение недосягаемым, отмечает газета.

Ранее в октябре гендиректор Pfizer пообещал, что политика не повлияет на разработку вакцины.