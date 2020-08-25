Трамп заявил о предстоящей победе США над COVID-19 и без вакцины

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что страна сможет избавиться от коронавируса, независимо от того, будет у нее вакцина или нет. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

«И это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит», — отметил Трамп.

Он добавил, что три потенциальные вакцины проходят последний этап клинических испытаний. «И мы ожидаем, что вакцина будет доступна до конца года, а может быть, намного раньше», — сказал американский лидер.

В начале августа хозяин Белого дома не исключил, что вакцина против COVID-19 может быть создана в США еще до президентских выборов в октябре. Позднее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники написала, что администрация Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской вакцины от коронавируса. По данным издания, ее могут разрешить применять в Соединенных Штатах уже в октябре, до выборов, если она успешно пройдет испытания.