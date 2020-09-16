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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп скорректировал сроки появления вакцины от COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может появиться через «три-четыре недели». Об этом он сказал ABC News в Филадельфии.

Он отметил, что Соединенные Штаты «очень близки» к созданию вакцины.

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«Если вы хотите знать правду, предыдущей администрации потребовались бы годы, чтобы получить вакцину из-за FDA [Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов] и всех разрешений», — сказал Трамп.

На вопрос, жалеет ли он о чем-нибудь, американский лидер ответил отрицательно. По мнению главы Белого дома, его администрация «проделала большую работу» по борьбе с COVID-19. При этом он добавил, что коронавируная инфекция исчезнет даже без вакцины.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В начале сентябре Трамп заявлял, что США рассчитывают получить вакцину до конца октября, до президентских выборов. При этом он говорил, что страна сможет справиться с коронавирусом, независимо от того, будет у нее вакцина или нет. Тогда он сообщил, что Соединенные Штаты завершают клинические испытания трех потенциальных вакцин.

Теги: Дональд Трамп, вакцина, коронавирус
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