Трамп скорректировал сроки появления вакцины от COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина против коронавируса может появиться через «три-четыре недели». Об этом он сказал ABC News в Филадельфии.
Он отметил, что Соединенные Штаты «очень близки» к созданию вакцины.
«Если вы хотите знать правду, предыдущей администрации потребовались бы годы, чтобы получить вакцину из-за FDA [Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов] и всех разрешений», — сказал Трамп.
На вопрос, жалеет ли он о чем-нибудь, американский лидер ответил отрицательно. По мнению главы Белого дома, его администрация «проделала большую работу» по борьбе с COVID-19. При этом он добавил, что коронавируная инфекция исчезнет даже без вакцины.
В начале сентябре Трамп заявлял, что США рассчитывают получить вакцину до конца октября, до президентских выборов. При этом он говорил, что страна сможет справиться с коронавирусом, независимо от того, будет у нее вакцина или нет. Тогда он сообщил, что Соединенные Штаты завершают клинические испытания трех потенциальных вакцин.