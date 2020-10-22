Алиев заявил о возможности культурной автономии армян в Нагорном Карабахе

По словам Ильхама Алиева, армянскому населению Карабаха после его возвращения под контроль Баку может быть предоставлена культурная автономия по аналогии с тем, как Европе дают «права в своих муниципалитетах, в своих общинах»

Ильхам Алиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

После перехода всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку безопасность и права проживающих на этой территории армян будут обеспечены так же, как у всех остальных жителей Азербайджана, заверил президент Ильхам Алиев.

«Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами <...>. Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена. Они будут жить лучше после устранения преступной хунты в Нагорном Карабахе. Они будут жить достойно», — заявил Алиев в интервью японской газете Nikkei, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что армяне смогут безопасно жить в Нагорном Карабахе в случае возвращения этой территории под контроль Баку.

В подтверждение своих слов Алиев заявил, что в Азербайджане и сейчас живут «тысячи людей армянского происхождения», а в центре Баку стоит «армянская церковь с множеством армянских книг». По всей видимости, Алиев имел в виду бывшую церковь Святого Григория Просветителя, закрытую и переданную библиотеке президента Азербайджана. В 2010 году здание церкви посещал глава Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II.

По словам Алиева, армянскому населению может быть предоставлена культурная автономия по аналогии с тем, как в ряде европейских стран жители получают «определенные права в своих муниципалитетах, в своих общинах».

При этом Алиев отверг возможность проведения в Нагорном Карабахе референдума по поводу определения судьбы территории ее нынешним населением. «Мы никогда на это не согласимся», — сказал Алиев, отметив, что у армян уже есть свое государство и Азербайджан никогда не согласится с созданием второго такого государства на своей территории.