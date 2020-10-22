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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о возможности культурной автономии армян в Нагорном Карабахе

По словам Ильхама Алиева, армянскому населению Карабаха после его возвращения под контроль Баку может быть предоставлена культурная автономия по аналогии с тем, как Европе дают «права в своих муниципалитетах, в своих общинах»
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

После перехода всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку безопасность и права проживающих на этой территории армян будут обеспечены так же, как у всех остальных жителей Азербайджана, заверил президент Ильхам Алиев.

«Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами <...>. Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена. Они будут жить лучше после устранения преступной хунты в Нагорном Карабахе. Они будут жить достойно», — заявил Алиев в интервью японской газете Nikkei, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что армяне смогут безопасно жить в Нагорном Карабахе в случае возвращения этой территории под контроль Баку.

В подтверждение своих слов Алиев заявил, что в Азербайджане и сейчас живут «тысячи людей армянского происхождения», а в центре Баку стоит «армянская церковь с множеством армянских книг». По всей видимости, Алиев имел в виду бывшую церковь Святого Григория Просветителя, закрытую и переданную библиотеке президента Азербайджана. В 2010 году здание церкви посещал глава Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II.

По словам Алиева, армянскому населению может быть предоставлена культурная автономия по аналогии с тем, как в ряде европейских стран жители получают «определенные права в своих муниципалитетах, в своих общинах».

При этом Алиев отверг возможность проведения в Нагорном Карабахе референдума по поводу определения судьбы территории ее нынешним населением. «Мы никогда на это не согласимся», — сказал Алиев, отметив, что у армян уже есть свое государство и Азербайджан никогда не согласится с созданием второго такого государства на своей территории.

РБК направил запрос в МИД Нагорно-Карабахской республики.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что положить конец боевым действиям может только международное признание Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).

«Если Азербайджан твердит, что Нагорный Карабах является его частью, и они реально думают, что карабахцы и азербайджанцы могут жить друг с другом, то получается, что они разрушают свои же города. Давайте попробуем понять ход мыслей [президента Азербайджана] Ильхама Алиева. Он думает, что будет бомбить Степанакерт, и после этого карабахцы станут жить в составе Азербайджана? Этот подход еще раз подчеркивает, что Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана. Это уже исключено. 100%. И это доказывается действиями Азербайджана», — заявил Пашинян в интервью РБК.

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Никол Пашинян

21 октября Пашинян призвал армянский народ взять в руки оружие и сражаться, чтобы достичь приемлемого дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе.

На следующий день МИД Армении заявил, что «нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат».

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Евгений Калюков
При участии
Елизавета Ламова
Азербайджан Нагорный Карабах Ильхам Алиев
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