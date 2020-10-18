Жириновский предложил запретить выезд из России из-за вспышки COVID-19

Владимир Жириновский (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Россиянам необходимо запретить выезд за рубеж в туристических целях из-за роста заболевших коронавирусом. Такое предложение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«В связи со вспышкой COVID в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях», — говорится в сообщении депутата.

Политик считает, что решение властей возобновить туристический поток из России в южные страны, в частности в Турцию, было преждевременным. По словам Жириновского, именно отдыхающие привезли в Россию вторую волну коронавируса.