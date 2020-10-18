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Пандемия коронавируса ,  
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Жириновский предложил запретить выезд из России из-за вспышки COVID-19

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Россиянам необходимо запретить выезд за рубеж в туристических целях из-за роста заболевших коронавирусом. Такое предложение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

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«В связи со вспышкой COVID в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях», — говорится в сообщении депутата.

Политик считает, что решение властей возобновить туристический поток из России в южные страны, в частности в Турцию, было преждевременным. По словам Жириновского, именно отдыхающие привезли в Россию вторую волну коронавируса.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Международное авиасообщение было закрыто в России с конца марта из-за роста заболевших COVID-19. После снижения числа заболевших инфекцией в августе российские власти начали возобновлять рейсы в другие страны. На данный момент из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею.

Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в конце сентября возобновились обсуждения возможного закрытия границ. Однако в Минтрансе опровергли эту информацию.

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Источник: JHU
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