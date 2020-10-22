РБК покажет прямую трансляцию дебатов Трампа и Байдена на русском языке

В США пройдут финальные дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом. РБК проведет прямую трансляцию дебатов на русском языке, она начнется в 3:45 мск.

Первые дебаты между Трампом и Байденом прошли 30 сентября. Кандидаты спорили о высокой смертности от COVID-19 в США и об американской экономике под руководством Трампа. Байден обвинил Трампа в смерти 200 тыс. американцев в результате пандемии и в экономических трудностях, с которыми пришлось столкнуться США за последний год.

В ходе дебатов кандидаты перебивали друг друга и переходили на личные оскорбления. В частности, Байден назвал Трампа «щенком Путина».