В США отменили назначенные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена

Теперь кандидатам на пост президента предстоит встретиться 22 октября в Теннесси. До этого штаб Трампа отказался проводить дебаты в виртуальном формате

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена (Фото: Patrick Semansky / AP)

Дебаты между действующим президентом США и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, запланированные на 15 октября, не состоятся. Об этом говорится в заявлении Комиссии по президентским дебатам (CPD).

В CPD отметили, что 8 октября предложили перенести дебаты, которые должны были пройти в Майами, штат Флорида, в виртуальный формат для безопасности здоровья всех их участников. После этого штабы обоих кандидатов высказались по поводу этого предложения.

«Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и CPD сосредоточит внимание на подготовке к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября», — говорится в заявлении комиссии.

22 октября Трамп и Байден встретятся в университете Бельмонт в Нэшвилле, штат Теннесси. Модератором выступит Кристен Велкер из NBC News. Дебаты будут разбиты на шесть 15-минутных сегментов, темы для которых будут выбраны заранее и объявлены не менее, чем за неделю.