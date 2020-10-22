Судмедэксперт сообщила о пренебрежении Захаровым ремнем безопасности

Место автомобильной аварии на Смоленской площади в Москве (Фото: Артём Пучков / РИА Новости)

Погибший в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова курьер Сергей Захаров не был пристегнут, когда в его фургон въехал внедорожник артиста, заявила в суде судмедэксперт Елена Кучина, которая по просьбе защиты Ефремова исследовала тело погибшего, сообщает корреспондент РБК.

«Был бы пристегнут — смерть бы не наступила», — сказала Кучина в суде. По ее словам, на теле Захарова не было найдено «характерных для ремня безопасности повреждений», таких как ссадины, кровоподтеки.

Судмедэксперт изучила часть материалов уголовного дела с фотографиями тела, фото и видео его автомобиля Lada Granta, протоколы допросов сотрудников ДПС, а также результаты проведенной по ходатайству следствия экспертизы.

Ранее издание «Авторевю», изучившее поврежденную машину Захарова, написало, что водитель Lada не был пристегнут, а в замке его ремня была заглушка. «Подушка безопасности сработала, но кабина сложилась, а непристегнутый водитель погиб от травм головы и грудной клетки», — сообщило издание. Автор статьи отмечает, что теоретически ремень мог смягчить травмы, если бы Захаров пристегнулся, так как он умер в больнице, а не на месте происшествия.