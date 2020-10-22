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Авария с участием Ефремова ,  
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Судмедэксперт сообщила о пренебрежении Захаровым ремнем безопасности

Место автомобильной аварии на Смоленской площади в Москве
Место автомобильной аварии на Смоленской площади в Москве (Фото: Артём Пучков / РИА Новости)

Погибший в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова курьер Сергей Захаров не был пристегнут, когда в его фургон въехал внедорожник артиста, заявила в суде судмедэксперт Елена Кучина, которая по просьбе защиты Ефремова исследовала тело погибшего, сообщает корреспондент РБК.

«Был бы пристегнут — смерть бы не наступила», — сказала Кучина в суде. По ее словам, на теле Захарова не было найдено «характерных для ремня безопасности повреждений», таких как ссадины, кровоподтеки.

Судмедэксперт изучила часть материалов уголовного дела с фотографиями тела, фото и видео его автомобиля Lada Granta, протоколы допросов сотрудников ДПС, а также результаты проведенной по ходатайству следствия экспертизы.

Ранее издание «Авторевю», изучившее поврежденную машину Захарова, написало, что водитель Lada не был пристегнут, а в замке его ремня была заглушка. «Подушка безопасности сработала, но кабина сложилась, а непристегнутый водитель погиб от травм головы и грудной клетки», — сообщило издание. Автор статьи отмечает, что теоретически ремень мог смягчить травмы, если бы Захаров пристегнулся, так как он умер в больнице, а не на месте происшествия.

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Михаил Ефремов

В Мосгорсуде 22 октября рассматривается апелляция на приговор Ефремова. В начале сентября Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария с участием актера произошла в начале июня в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был Захаров. Впоследствии мужчина умер в больнице. Анализы выявили содержание алкоголя в крови актера, а также следы наркотиков.

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