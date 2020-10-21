Адвокат сообщил о желании Ефремова поставить памятник погибшему в ДТП

Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, намерен помогать матери и гражданской жене погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов артиста Петр Хархорин.

«Ефремов настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову. То есть человек старается всячески загладить свою вину», — сказал Хархорин.

Хархорин уточнил, что Ефремов пока не определился, о каких суммах будет идти речь. При этом, по словам адвоката, актер принял принципиальное решение оказывать помощь.

Ранее Хархорин сообщил, что Ефремов 21 октября выплатил сумму ущерба троим потерпевшим по делу о ДТП со смертельным исходом. Общая сумма составила 3 млн руб. Потерпевшими по делу признаны вдова, сын и брат Захарова.



Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Актер выехал на встречную полосу на автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Сергей Захаров. Позже Захаров умер в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.