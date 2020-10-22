В Минздраве назвали показания для компьютерной томографии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для диагностики коронавируса не нужно делать компьютерную томографию (КТ) легких. Об этом говорится в заявлении главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессора Игоря Тюрина (есть у РБК).

Тюрин пояснил, что КТ показана для пациентов с выраженными клиническими симптомами респираторной инфекции (одышка, высокая температура) и пациентов, у которых есть признаки респираторной вирусной инфекции и имеются серьезные факторы риска (тяжелый диабет, тяжелая сердечная недостаточность, выраженный избыток веса).

По словам специалиста, для диагностики COVID-19 люди «массово» хотят сделать компьютерную томографию легких. Тюрин пояснил, что КТ хорошо выявляет изменения в легких, но не диагностирует инфекции.

«Призываю граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай». Так мы сможем оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям», — сказал он.