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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали показания для компьютерной томографии

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для диагностики коронавируса не нужно делать компьютерную томографию (КТ) легких. Об этом говорится в заявлении главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессора Игоря Тюрина (есть у РБК).

Тюрин пояснил, что КТ показана для пациентов с выраженными клиническими симптомами респираторной инфекции (одышка, высокая температура) и пациентов, у которых есть признаки респираторной вирусной инфекции и имеются серьезные факторы риска (тяжелый диабет, тяжелая сердечная недостаточность, выраженный избыток веса).

По словам специалиста, для диагностики COVID-19 люди «массово» хотят сделать компьютерную томографию легких. Тюрин пояснил, что КТ хорошо выявляет изменения в легких, но не диагностирует инфекции.

«Призываю граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай». Так мы сможем оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям», — сказал он.

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Специалист также добавил, что заражение коронавирусом может установить только лабораторная диагностика — ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.

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