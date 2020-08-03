Ученые увидели риск радиационных болезней после КТ-исследований

Увеличение коллективной дозы радиации в полтора раза уже в первые три месяца года заставило ученых предположить, что вырос риск облучения большого числа граждан

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первые три месяца этого года в полтора раза возросла коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии. По мнению ученых, это может привести к дополнительному облучению населения.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, ученые из Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева начинают проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах России. Его задачей является как раз изучение последствий этой процедуры для здоровья населения.

«Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний», — говорится в сообщении.

Компьютерная томография помогает выявить пневмонию, которая является одним из основных последствий коронавирусной инфекции.

В конце марта в рекомендациях о лечении от коронавируса беременных в Минздраве указывали, что компьютерная томография обеспечивает низкую дозу облучения плода. При этом врачам при этом рекомендовали прикрывать живот рожениц специальным экраном для защиты.