Ученые увидели риск радиационных болезней после КТ-исследований
В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первые три месяца этого года в полтора раза возросла коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии. По мнению ученых, это может привести к дополнительному облучению населения.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, ученые из Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева начинают проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах России. Его задачей является как раз изучение последствий этой процедуры для здоровья населения.
«Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний», — говорится в сообщении.
Компьютерная томография помогает выявить пневмонию, которая является одним из основных последствий коронавирусной инфекции.
В конце марта в рекомендациях о лечении от коронавируса беременных в Минздраве указывали, что компьютерная томография обеспечивает низкую дозу облучения плода. При этом врачам при этом рекомендовали прикрывать живот рожениц специальным экраном для защиты.