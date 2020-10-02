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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Магнитогорска посоветовали делать рентген вместо КТ при пневмонии

До этого жители города жаловались на гигантские очереди на томографию. Местные власти заявили, что люди сами создают ажиотаж, приходя на обследование без направления врача
Фото:Антон Подгайко / ТАСС
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Жителям Магнитогорска предложили при подозрении на коронавирусную инфекцию и пневмонию делать рентген вместо компьютерной томографии. Об этом сообщает местная газета «Магнитогорский рабочий».

Такую рекомендацию дал замглавы города Илья Рассоха. Он отметил, что рентгенологическое обследование также показывает наличие пневмонии, и посоветовал жителям записываться на рентген.

Таким образом власти отреагировали на сообщения горожан об огромных очередях на КТ. В социальных сетях жители писали, что обследования приходится ждать у кабинета по несколько суток.

Как позже сообщили РБК в минздраве Челябинской области, в Магнитогорске бесплатно и круглосуточно работают три аппарата КТ. «Для выявления ковидной пневмонии подключаются рентген-аппараты, которые способны показывать затемнения в легких и диагностировать признаки заболевания с минимальной симптоматикой», — заявили в челябинском минздраве.

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В ведомстве объяснили, что во время сезонных обострений респираторных заболеваний нагрузка на томографы существенно возрастает. А в период пандемии после каждого пациента необходимо продезинфицировать помещение, на что также уходит дополнительное время.

Замдиректора центра по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области Елена Симонова заявила, что очереди вызваны паническими настроениями горожан. По словам специалиста, люди сами идут проверяться на томографе без направления врача. Почти половина результатов КТ не показывают отклонений.

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«Это абсолютно неадекватная замена, совершенно другая технология, которая ничего не покажет. Только увеличивает риск дополнительной лучевой нагрузки на людей, что отнюдь не полезно для здоровья», — прокомментировала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Безусловно, это не замена, особенно когда касается небольших поражений. Когда речь идет о больших поражениях легких, то это можно обнаружить даже аускультацией и перкуссией (прослушивание и простукивание. — РБК). Только это не имеет значения для больного, значение имеет — выявить того, кто может заражать других», — пояснил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

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По данным магнитогорской мэрии, к 2 октября в городе подтверждено 2175 случаев заболевания COVID-19. 1712 пациентов вылечились. Всего в Челябинской области почти 17 тыс. инфицированных, из них 12 тыс. выздоровели.

Глава региона Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 18 октября. В Челябинской области действует рекомендация соблюдать самоизоляцию для пожилых граждан.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко
коронавирус Магнитогорск медицина
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Глава района в Челябинской области умер от коронавируса
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