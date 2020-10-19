Пашинян и Алиев заявили о готовности провести переговоры в Москве

При этом президент Азербайджана заверил, что готов оперативно приостановить военные действия, если позиция Еревана будет конструктивной

Никол Пашинян (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — сказал Пашинян в ответ на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву для переговоров с азербайджанским лидером при посредничестве России.

В свою очередь, Алиев заявил агентству, что азербайджанская сторона готова «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». Он также заверил, что в Баку «готовы для любых контактов».

«И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того как власть в Армении перешла в руки условного Сороса, такие контакты прекратились», — пояснил президент Азербайджана.

При этом Алиев подчеркнул, что Баку готов быстро приостановить военные действия, если позиция Еревана на переговорах будет конструктивной.