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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян и Алиев заявили о готовности провести переговоры в Москве

При этом президент Азербайджана заверил, что готов оперативно приостановить военные действия, если позиция Еревана будет конструктивной
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — сказал Пашинян в ответ на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву для переговоров с азербайджанским лидером при посредничестве России.

В свою очередь, Алиев заявил агентству, что азербайджанская сторона готова «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». Он также заверил, что в Баку «готовы для любых контактов».

«И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того как власть в Армении перешла в руки условного Сороса, такие контакты прекратились», — пояснил президент Азербайджана.

При этом Алиев подчеркнул, что Баку готов быстро приостановить военные действия, если позиция Еревана на переговорах будет конструктивной.

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«То, что ситуация до сих пор в горячей фазе, не наша вина. Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования, которые были выработаны многолетним переговорным процессом. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке. Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ», — сказал Алиев.

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В Москве в ночь с 9 на 10 октября при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. В частности, стороны договорились о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта.

Однако установить перемирие не удалось: боевые действия возобновились, стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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Фото:Reuters

Утром 19 октября Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль 13 сел в Нагорном Карабахе. Он также обвинил армянскую сторону в нарушении перемирия и обстреле из тяжелых орудий азербайджанских населенных пунктов и боевых позиций. По его словам, в результате погибли люди, Азербайджан предпринял ответные действия.

В Ереване заявили, что армия Азербайджана накануне начала атаку на южном направлении с применением танков и БТР, однако наступление было остановлено, а азербайджанские войска отброшены на несколько километров.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Владислав Гордеев
Никол Пашинян Ильхам Алиев переговоры
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