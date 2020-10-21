Роспотребнадзор предупредил о подрывающем защиту от COVID-19 факторе

Защита организма от различных инфекций, включая коронавирус COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения, которое связанно с резкими перепадами температуры. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — заявили в пресс-службе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Там отметили, что в указанный период стоит уделять особое внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Согласно нормам, как уточнили в Роспотребнадзоре, в игровых помещениях младшей, средней и старшей групп дошкольных организаций температура должна быть 21-23 градуса, в спальных детских садов — 19-20 градусов, в классах школ — 18-24 градуса. При этом в палатах лечебно-профилактических учреждений температура должна варьироваться от 20 до 26 градусов, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей должна быть не ниже 20 градусов, а в жилых комнатах в организациях соцобслуживания лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20-22 градуса.

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