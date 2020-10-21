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Профсоюзы оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Введение четырехдневной рабочей недели будет зависеть от экономической ситуации в России. Об этом сообщил секретарь Федерации независимых профсоюзов в России (ФНПР) Олег Соколов, передает «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что обсуждение этого изменения пока не ведется. «Вот тогда, когда [Дмитрий] Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определенный толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде», — пояснил он.

Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели
Общество
Дмитрий Медведев

По словам Соколова, работодатели «более осторожно» высказывались в поддержку этой идеи, в отличие от профсоюзов и представителей Министерства труда.

При этом, по мнению секретаря, первым шагом в этом направлении станет не четырехдневная неделя, а сокращение количества рабочих часов с 40 до меньшего количества.

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в 2019 году озвучил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Тогда он заявил, что переход должен происходить без сокращения заработных плат сотрудников.

Министерство труда поясняло, что это может привести к увеличению издержек организаций на рабочую силу.

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Минтруд предупредил о рисках резкого перехода на четырехдневку
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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В октябре в ходе выступления на форуме «Открытые инновации» Медведев предложил вернуться к обсуждению сокращения рабочей недели.

Опрос сервиса по поиску работу HeadHunter показал, что 40% россиян готовы работать более интенсивно в обмен на три выходных дня в неделю. В общей сложности идею Медведева при условии сохранения зарплаты поддержали почти 70% опрошенных.

четырехдневная рабочая неделя ФНПР Олег Соколов
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