Профсоюзы оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Введение четырехдневной рабочей недели будет зависеть от экономической ситуации в России. Об этом сообщил секретарь Федерации независимых профсоюзов в России (ФНПР) Олег Соколов, передает «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что обсуждение этого изменения пока не ведется. «Вот тогда, когда [Дмитрий] Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определенный толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде», — пояснил он.

По словам Соколова, работодатели «более осторожно» высказывались в поддержку этой идеи, в отличие от профсоюзов и представителей Министерства труда.

При этом, по мнению секретаря, первым шагом в этом направлении станет не четырехдневная неделя, а сокращение количества рабочих часов с 40 до меньшего количества.