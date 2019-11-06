Опрос показал готовность россиян работать интенсивнее ради четырехдневки

Почти половина россиян (около 40%) готовы работать интенсивнее для сокращения числа рабочих дней, еще 30% согласны для этого увеличить время своей работы в остальные дни, а 18% отказаться от обеденного перерыва. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на результаты исследования Headhunter, в котором приняли участие 9,3 тыс. человек.

Предложение перехода на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения заработной платы поддержали 69% россиян, еще 19% одобрили инициативу «в любом случае» и только 9% опрошенных высказались против.

Что касается выбора дополнительного выходного, большинство опрошенных (59%) считают, что им должна стать пятница, четверть респондентов (26%) высказалась за понедельник.

Кроме того, опрос выявил, что сторонников перехода на четырехдневку оказалось больше всего среди занятых в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%). Чаще других за введение дополнительного выходного жители голосовали жители Белгородской (83%), Ярославской и Московской областей (по 75%).