В РПЦ сообщили причину смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Дмитрий Смирнов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Федора Лукьянова.

«Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом», — пояснил он.

Ранее, 21 октября, о смерти протоиерея сообщил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. Смирнову было 69 лет.

В мае Смирнова госпитализировали с COVID-19. Незадолго до этого он назвал пандемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением». Летом 2019 года Смирнов попал в кардиологическую реанимацию.