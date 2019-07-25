Протоиерей Димитрий Смирнов попал в реанимацию

Протоиерей Димитрий Смирнов находится в кардиологической реанимации. Об этом РБК сообщили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

«Вчера вечером у него была 39,4, утром 36,6. Состояние тяжелое», — подчеркнули в медучреждении.

Протоиерей Димитрий Смирнов является настоятелем храма Святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и области. Он является председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Священнослужитель известен своими резонансными высказываниями, в частности о том, что гомосексуализм — это «проявление сатанизма», искусственное оплодотворение — «вмешательство в дела Божии», а «россияне закончатся к 2050 году».