Трамп в шутку обвинил Клинтон в отключении микрофона

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания у президента США Дональда Трампа неожиданно отключился микрофон. Трансляция опубликована в Twitter главы государства.

«Интересно, кто это сделал? Не верю, что это Джо [Байден]», — сказал Трамп. Президент в шутку предположил, что это дело рук «нечестной Хиллари [Клинтон — соперницы Трампа на выборах 2016 года]».

Ранее из-за оскорблений в ходе первых предвыборных дебатов между Трампом и Байденом Комиссия по президентским дебатам решила внести изменения в порядок следующих встреч кандидатов — в частности, модераторы смогут отключать микрофоны.

В ходе дебатов в сентябре в Кливленде бывший вице-президент обзывал своего соперника «щенком Путина», а также «клоуном» и «расистом». Трамп, в свою очередь, обвинял Байдена в глупости. В Кремле отказались комментировать слова Байдена, объяснив, что это могут расценить как вмешательство.