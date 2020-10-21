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Трамп в шутку обвинил Клинтон в отключении микрофона

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания у президента США Дональда Трампа неожиданно отключился микрофон. Трансляция опубликована в Twitter главы государства.

«Интересно, кто это сделал? Не верю, что это Джо [Байден]», — сказал Трамп. Президент в шутку предположил, что это дело рук «нечестной Хиллари [Клинтон — соперницы Трампа на выборах 2016 года]».

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Ранее из-за оскорблений в ходе первых предвыборных дебатов между Трампом и Байденом Комиссия по президентским дебатам решила внести изменения в порядок следующих встреч кандидатов — в частности, модераторы смогут отключать микрофоны.

В ходе дебатов в сентябре в Кливленде бывший вице-президент обзывал своего соперника «щенком Путина», а также «клоуном» и «расистом». Трамп, в свою очередь, обвинял Байдена в глупости. В Кремле отказались комментировать слова Байдена, объяснив, что это могут расценить как вмешательство.

Вторые дебаты были запланированы на 15 октября, однако их отменили из-за выявленного у американского лидера коронавируса. Следующие дебаты должны пройти 22 октября в Нэшвилле в штате Теннесси. Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября.

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