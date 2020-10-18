Трамп «понизил» Макрона до премьер-министра Франции

Президент США Дональд Трамп оговорился на митинге в штате Мичиган, назвав французского лидера Эмманюэля Макрона премьер-министром. На это обратил внимание телеканал France 24.

В своем выступлении Трамп коснулся Парижского соглашения об изменении климата, из которого Соединенные Штаты вышли в 2017 году.

«Знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату», — сказал он. «Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил о том, как обстоят дела, как соглашение? Дела не очень», — добавил американский президент.

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