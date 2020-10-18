Трамп назвал «ужасной» модератора его предстоящих дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп назвал «ужасной и несправедливой» ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер, которая будет модератором его вторых дебатов с кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Она всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортеров лживых СМИ, но я все равно сыграю в эту игру», — написал Трамп.

Так он прокомментировал статью New York Post, в которой говорится, что Кристен Уэлкер симпатизирует Демократической партии, хотя она официально не зарегистрирована в качестве сторонницы демократов.

Первый раунд дебатов Байдена и Трампа состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Вторые дебаты, запланированные на 15 октября, отметили из-за болезни Трампа, который заразился коронавирусной инфекцией. Следующие дебаты должны пройти 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).