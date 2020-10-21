Глава МИД Армении прибыл в Россию с коротким визитом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», — написала Нагдалян в Facebook.

19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Он заверил, что готов приложить все усилия, чтобы конфликт разрешился мирным путем.

Алиев со своей стороны также заявил, что готов встретиться с армянской стороной в Москве или любом другом месте, чтобы «положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».