Пашинян назвал основание для начала спецоперации России в Карабахе

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Из-за участия в карабахском конфликте иностранных боевиков у России есть повод и законное основание для проведения в регионе антитеррористической операции. Об этом заявил в интервью ТАСС премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, у мирового сообщества уже нет сомнений в том, что Турция наняла и привезла в Нагорный Карабах сирийских наемников. «К сожалению, мы видим, что часть этих наемников перебрасывается на Северный Кавказ. Уже непосредственно на территории России мы видим активность террористических группировок», — добавил Пашинян.

Премьер также заявил, что, по сообщениям СМИ (в том числе арабских), некоторые группировки боевиков были разгромлены во время боев в Карабахе и «как-то разошлись по разным сторонам». По словам Пашиняна, часть из боевиков попала в Россию, которая для этих наемников такой же враг, как Армения или непризнанный Нагорный Карабах.

Пашинян предположил, что у российских властей есть два варианта реакции: начать антитеррористическую операцию против боевиков на своей территории или сделать предупреждающий шаг и провести операцию «прямо на месте», сразу в Нагорном Карабахе. «Я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — сказал премьер.