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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал основание для начала спецоперации России в Карабахе

Фото:Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Из-за участия в карабахском конфликте иностранных боевиков у России есть повод и законное основание для проведения в регионе антитеррористической операции. Об этом заявил в интервью ТАСС премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, у мирового сообщества уже нет сомнений в том, что Турция наняла и привезла в Нагорный Карабах сирийских наемников. «К сожалению, мы видим, что часть этих наемников перебрасывается на Северный Кавказ. Уже непосредственно на территории России мы видим активность террористических группировок», — добавил Пашинян.

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Премьер также заявил, что, по сообщениям СМИ (в том числе арабских), некоторые группировки боевиков были разгромлены во время боев в Карабахе и «как-то разошлись по разным сторонам». По словам Пашиняна, часть из боевиков попала в Россию, которая для этих наемников такой же враг, как Армения или непризнанный Нагорный Карабах.

Пашинян предположил, что у российских властей есть два варианта реакции: начать антитеррористическую операцию против боевиков на своей территории или сделать предупреждающий шаг и провести операцию «прямо на месте», сразу в Нагорном Карабахе. «Я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — сказал премьер.

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Он добавил, что происходящее в Карабахе вышло за пределы локального конфликта и затрагивает вопросы национальной безопасности многих стран, даже не находящихся по соседству с непризнанной республикой.

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С террористами, которых, по его мнению, Турция наняла для войны в Карабахе, Пашинян связывал ликвидированных на прошлой неделе боевиков в Дагестане и Чечне. Армянский премьер утверждал, что Турция перевела их из Сирии.

И Баку, и Анкара неоднократно отрицали то, что в конфликте в Нагорном Карабахе участвуют турецкие или другие боевики. «У нас нет наемников. Это наше официальное заявление», — говорил, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, никто еще не смог предоставить обратных доказательств.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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