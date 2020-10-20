Путин выразил соболезнования Макрону из-за убийства французского учителя

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В ходе разговора Путин выразил ему соболезнования в связи с терактом в пригороде Парижа 16 октября, в результате которого погиб местный учитель. Об этом сообщается на сайте Кремля. Разговор в основном был посвящен обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе.

Нападение на учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа произошло вечером 16 октября. 18-летний мужчина убил его ножом и обезглавил. Нападавшего застрелила французская полиция. По предварительным данным, убийство совершил Абдуллах Анзоров, чеченец по национальности, он получил во Франции статус беженца.

После совершения преступления убийца выложил в Twitter фотографию преподавателя, написав, что «казнил» учителя, «унизившего пророка Мухаммеда». На одном из уроков, посвященных свободе слова, Пати показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. При этом он предупредил, что исповедующие ислам ученики могут выйти из класса.

Убийство вызвало большой резонанс. В воскресенье, 18 октября, тысячи жителей Франции вышли на улицы, чтобы почтить память Пати и выразить солидарность с его действиями. Акции прошли в Париже, Лионе, Бордо, Страсбурге, Лилле, Нанте и Марселе, участники держали в руках цветы и плакаты с надписями «Я Самюэль» или «Я учитель» по аналогии со знаменитым лозунгом «Я Шарли» (Je suis Charlie).

Предыдущий разговор лидеров России и Франции состоялся в сентябре в связи с отравлением политика Алексея Навального. Макрон призвал Путина провести тщательное расследование произошедшего.