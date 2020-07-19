Эксперты назвали недостатки четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели может привести к сокращению доходов россиян и снижению конкурентоспособности российской экономики. Об этом ТАСС сообщил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Кроме того, в нынешних условиях сокращение рабочего времени приведет к снижению производительности труда, считает Сафонов.

Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова согласилась, что сегодня стремится к переходу на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.

«Особенно с учетом текущей ситуации, роста безработицы и снижения зарплатных ожиданий персонала», — отметила Яхонтова. По ее словам, в период самоизоляции россияне растратили накопления и, напротив, готовы больше работать, если это обеспечит повышение заработка.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков, в свою очередь, отметил, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю россиянам, возможно, придется работать по десять часов в день. Это повысит профессиональную и общую заболеваемость, что может стать предпосылкой к новым эпидемическим заболеваниям, указал Щербаков.