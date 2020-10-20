Алиев заявил о взятии города Зангилан и 24 сел в Карабахе

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Город Зангилан и 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах перешли под контроль армии Азербайджана. Об этом сообщил в обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев. Трансляцию вел государственный телеканал АзТВ.

«Азербайджанская армия освободила 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах, а также город Зангилан. Зангилан — наш», — сказал глава государства (цитата по агентству «Азертадж»).

Накануне в интервью агентству ТАСС премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности приехать в Москву для переговоров с Алиевым. Армянский премьер отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе «должен решаться исключительно мирным путем».

«И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, готов ли он встретиться в Москве с азербайджанским лидером при посредничестве России.

В параллельном интервью ТАСС Алиев также подтвердил готовность «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». Президент Азербайджана отметил, что он не получал соответствующего приглашения. Он напомнил о том, что трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана ранее проводили президент России Владимир Путин, а до него — Дмитрий Медведев.

«Но после того как власть в Армении перешла в руки условного Сороса, такие контакты прекратились», — указал Алиев.

Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Обе стороны понесли потери среди военных и гражданского населения, возложив ответственность за обострение ситуации друг на друга. 10 октября в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым главы МИД Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня в Нагорном Каарабахе начал действовать в тот же день в 12:00 (11:00 мск). Однако, несмотря на это, вечером в городе Степанакерте (столица НКР) прогремели взрывы.

В полночь 18 октября в Нагорном Карабахе было сорвано новое гуманитарное перемирие. В частности, о срыве перемирия заявила Армения. Как сообщила представитель Минобороны республики Шушан Степанян, в ночь на 18 октября Баку устроил артиллерийский и ракетный обстрелы. Позже Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинил Ереван в грубом нарушении режима прекращения огня.