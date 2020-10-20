Мишустин заявил о готовности России поделиться опытом по вакцине от COVID

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Россия планирует поделиться опытом создания вакцины с другими странами «невзирая на политические различия». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, и всегда открыты для диалога невзирая на политические, культурные, или любые другие различия», — сказал Мишустин, отметив, что вакцина может стать новым объединяющим фактором в борьбе с коронавирусом.

Премьер также сказал, что гордится тем, что первая в мире вакцина была разработана в России. «Мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины», — добавил Мишустин.

В октябре испытания российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, начались в Белоруссии и Венесуэле. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в испытаниях принимают участие около 2 тыс. человек. Также Венесуэла примет участие в испытаниях китайской вакцины.