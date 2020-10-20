В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 2 тыс. человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1960 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 277 608», — отметила она.

Ранее стало известно, что за 19 октября в Москве умерли 49 человек с ранее подтвержденным COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов в столице с начала пандемии составило 6058.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Москве с коронавирусом госпитализировано около 10 тыс. человек. При этом в реанимации и на ИВЛ находятся около 1 тыс. пациентов.