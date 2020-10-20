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Москвичи не стали тратить меньше времени в пути на работу в пандемию

Жители Москвы тратят на дорогу до работу столько же времени, сколько до пандемии коронавируса, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob, поступившем в РБК. Дорога на работу на общественном транспорте у москвичей занимает около часа, на личном — более 40 минут, говорится в исследовании.

Специалисты SuperJob опросили по 1500 работников из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов. Респондентов спросили о том, как они чаще всего добираются на работу, сколько времени занимает дорога и сколько хотели бы тратить на то, чтобы доехать.

Москвичи, чтобы добраться на работу, чаще других используют общественный транспорт (63%). Личный транспорт выбирают лишь 27%.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

«За год ситуация изменилась незначительно и время в пути на работу общественным и персональным транспортом практически не изменилось (63 и 46 минут соответственно)», — отмечается в исследовании. Однако жители столицы хотели бы тратить на дорогу менее получаса (28 минут).

Общественный транспорт личному предпочитают также работники из Петербурга (51%) и Воронежа (45%). На личном транспорте добираются на работу жители Челябинска (60%), Красноярска (57%) и Тюмени (55%).

При этом быстрее всего добираются на работу на общественном транспорте жители Тольятти, в среднем на дорогу они тратят 33 минуты, у жителей Казани уходит на это 35 минут, дорога на работу в Ульяновске занимает 36 минут. Ездить на работу на личном автомобиле быстрее всего в Сочи, дорога занимает в среднем 20 минут, а также в Ульяновске (24 минуты) и Перми (26 минут).

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