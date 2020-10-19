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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Фото:Joe Giddens / PA / ТАСС
Фото: Joe Giddens / PA / ТАСС

Самой высокооплачиваемой работой в удаленном режиме стал программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса по подбору персонала Работа.ру, передает «РИА Новости».

Менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте готовы платить от 200 тыс. руб. В требования к сотруднику входят пятилетний опыт работы и знание иностранных языков.

Чуть меньше получает backend-разработчик в «Сберавто». За удаленную работу ему предлагают от 180 тыс. руб. в месяц. Основным требованием для данной профессии является знание языка программирования Golang, а также умение пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
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Зубной техник за работой

Доход до 140 тыс. руб. в месяц может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3. Зарплата до 100 тыс. руб. доступна соискателям на позицию преподавателя дистанционного курса UX/UI (веб) дизайна. Для работы требуется опыт в веб-дизайне от трех лет.

100 профессий будущего
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В июле Минэкономразвития опубликовало список самых востребованных профессий в период пандемии. В ведомстве сообщили, что с апреля по май вырос спрос на низкоквалифицированные профессии, такие как грузчик и водитель. Тем не менее в период пандемии есть высокий спрос на программистов и разработчиков программного обеспечения. Самой востребованной профессией в Минэкономразвития назвали врачей.

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профессии зарплата удаленная работа
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Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии
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