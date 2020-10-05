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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Зубной техник за работой
Зубной техник за работой (Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости)

Среди самых высокооплачиваемых профессий в Москве с зарплатой свыше 100 тыс. руб. в месяц в октябре оказались зубной техник-керамист, врач-офтальмолог, преподаватель курсов для мастеров-бровистов и традиционно ИТ-специалист, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», проанализировавшего базу вакансий.

Так, зубной техник может рассчитывать на зарплату от 150 до 300 тыс. руб. в месяц. При этом кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, а также действующий сертификат. До 160 тыс. руб. может получать офтальмолог в салоне оптики. Он должен консультировать клиентов, помогать в подборе очков и проводить диагностику зрения.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

От 180 тыс. и до 210 тыс. руб. готовы платить Backend-разработчику в онлайн-сервисе Сберавто и Senior разработчику C# — с возможностью удаленной работы.

Высокие зарплаты предлагают также репетиторам английского языка с опытом работы не менее пяти лет — от 80 до 120 тыс. руб. Преподаватель курса для бровистов может рассчитывать на зарплату до 150 тыс. руб. в месяц.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

От 120 до 150 тыс. руб. в месяц будет получать руководитель кадровой службы. В его обязанности будет входить, в частности, внедрение современных методов адаптации и оценки персонала. Кандидат должен иметь опыт работы от трех лет в компаниях со штатом более тысячи человек.

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Ранее генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, что лучшее время, когда стоит попросить у начальства повышения зарплаты, — это осень, так как в конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимают бюджет на следующий год. По ее словам, работодатель может увеличить зарплату, если сотрудник, например, будет готов взять больший объем работы.

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