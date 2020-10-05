Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Зубной техник за работой (Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости)

Среди самых высокооплачиваемых профессий в Москве с зарплатой свыше 100 тыс. руб. в месяц в октябре оказались зубной техник-керамист, врач-офтальмолог, преподаватель курсов для мастеров-бровистов и традиционно ИТ-специалист, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», проанализировавшего базу вакансий.

Так, зубной техник может рассчитывать на зарплату от 150 до 300 тыс. руб. в месяц. При этом кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, а также действующий сертификат. До 160 тыс. руб. может получать офтальмолог в салоне оптики. Он должен консультировать клиентов, помогать в подборе очков и проводить диагностику зрения.

От 180 тыс. и до 210 тыс. руб. готовы платить Backend-разработчику в онлайн-сервисе Сберавто и Senior разработчику C# — с возможностью удаленной работы.

Высокие зарплаты предлагают также репетиторам английского языка с опытом работы не менее пяти лет — от 80 до 120 тыс. руб. Преподаватель курса для бровистов может рассчитывать на зарплату до 150 тыс. руб. в месяц.