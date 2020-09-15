Суд оставил в силе продление ареста журналиста Сафронова

Иван Сафронов (Фото: пресс-служба Лефортовского районного суда / АГН «Москва»)

Мосгорсуд признал законным решение о продлении заключения под стражу советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Такое решение вынесла судья Евгения Жигалева, передает корреспондент РБК.

Сафронов работал советником Дмитрия Рогозина с мая 2020 года, а в июле был арестован.

ФСБ обвиняет Сафронова в госизмене (ст. 275 УК). По версии следствия, в 2012 году он был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту «секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств». Ранее у ФСБ были претензии к публикации Сафронова о поставках истребителей Су-35 в Египет, сообщали его знакомые. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в связи с этим материалом подавала к «Коммерсанту» иск о разглашении гостайны.

Сафронов связывает свое преследование с журналистской деятельностью, сообщал его адвокат Иван Павлов. Во время продления ареста 2 сентября за Сафронова поручились более 100 человек, еще около 50 подписали его положительные характеристики.