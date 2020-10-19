Заммэра Москвы Максим Ликсутов вылечился от коронавируса

Максим Ликсутов (Фото: Global Look Press)

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов вылечился от коронавирусной инфекции. Его слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов — получил заключение врача о том, что здоров», — заявил Ликсутов.

По словам заммэра, заболевание у него проходило бессимптомно, он соблюдал самоизоляцию и работал из дома.

О положительных результатах тестов на COVID-19 Ликсутов сообщил 10 октября. Тогда же стало известно, что коронавирусную инфекцию выявили у заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.