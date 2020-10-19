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Пандемия коронавируса ,  
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Заммэра Москвы Максим Ликсутов вылечился от коронавируса

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов (Фото: Global Look Press)

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов вылечился от коронавирусной инфекции. Его слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов — получил заключение врача о том, что здоров», — заявил Ликсутов.

По словам заммэра, заболевание у него проходило бессимптомно, он соблюдал самоизоляцию и работал из дома.

Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом
Общество
Максим Ликсутов

О положительных результатах тестов на COVID-19 Ликсутов сообщил 10 октября. Тогда же стало известно, что коронавирусную инфекцию выявили у заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что привился российской вакциной от коронавируса. Как сообщали источники РБК вслед за мэром вакцинацию прошли его заместители — вице-мэр по вопросам социальной политики Анастасия Ракова и заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Позже Ракова подтвердила, что сделала прививку от коронавируса. По ее словам, после вакцинации у нее повысилась температура и болела спина.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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