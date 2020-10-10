Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом

Он сообщил, что чувствует себя нормально, а из симптомов наблюдается только насморк. Заммэра по вопросам транспорта будет работать из дома во время лечения. За два дня до постановки диагноза Ликсутов встречался с Собяниным

Максим Ликсутов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заразился коронавирусом, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — приводятся в сообщении слова заммэра.

Он также напомнил о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей и в транспорте. «Это очень и очень важно!», — подчеркнул Ликсутов.

В четверг, 8 октября, Ликсутов присутствовал на мероприятии по случаю выхода на линию 500-го электробуса, на котором также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. В начале августа мэр сообщил, что сделал прививку от коронавируса.