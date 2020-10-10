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Пандемия коронавируса ,  
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Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом

Он сообщил, что чувствует себя нормально, а из симптомов наблюдается только насморк. Заммэра по вопросам транспорта будет работать из дома во время лечения. За два дня до постановки диагноза Ликсутов встречался с Собяниным
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заразился коронавирусом, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — приводятся в сообщении слова заммэра.

Он также напомнил о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей и в транспорте. «Это очень и очень важно!», — подчеркнул Ликсутов.

В четверг, 8 октября, Ликсутов присутствовал на мероприятии по случаю выхода на линию 500-го электробуса, на котором также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. В начале августа мэр сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

Собянин заявил о ставшей более драматичной ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

После этого источники РБК сообщали, что заммэра по вопросам социальной политики Анастасия Ракова также вакцинировалась. Кроме того, собеседники издания подтверждали, что привился и заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Еще один источник РБК тогда сообщал, что после Собянина прививки сделали почти все главы департаментов Москвы.

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Сам градоначальник во вторник заявил, что ситуация с распространением коронавиуса в Москве с каждым днем становится драматичнее и подчеркнул, что по суточным показателям заболеваемости столица приближается к весенним значениям.

Всего в Москве с начала пандемии зарегистрировали 325,9 тыс. случаев заражения, 5,5 тыс. человек умерли.

Автор
Мария Лисицына
коронавирус Максим Ликсутов
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