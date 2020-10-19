Глава Рособрнадзора назвал число заболевших COVID в ходе ЕГЭ выпускников

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России более 400 выпускников, сдававших единый государственный экзамен в 2020 году, заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале ведомства.

«У нас в период экзаменов заболели только 460… свыше 400 ребят заразились COVID, попали в больницу», — сказал он, добавив, что общее число сдававших экзамены выпускников достигло в этом году 5 млн человек.

«Когда такое большое количество участников, мы, честно говоря, ожидали худшей картины», — заметил Музаев.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году ЕГЭ несколько раз переносили. Основной экзаменационный период был с 3 по 23 июля. Перед началом ЕГЭ у выпускников измеряли температуру, в аудитории действовали рекомендации по сохранению социальной дистанции.