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Пандемия коронавируса ,  
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В Рособрнадзоре исключили дистанционный формат ЕГЭ в 2021 году

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не рассматривает возможность сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в удаленном формате из-за коронавируса. Об этом на всероссийской онлайн-встрече с родителями рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Музаева, на сегодняшний день возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно нет.

Глава Рособрнадзора выразил надежду, что ко времени проведения ЕГЭ вопрос о формате не будет стоять так остро. Музаев отметил, что ЕГЭ в 2020 году прошел «на достаточно высоком уровне», вспышек заболевания во время проведения экзамена не было.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что власти пока не планируют переносить сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. По его словам, «даже нет такой необходимости обсуждать».

Также Кравцов сообщил, что никаких планов по переходу российских школ на дистанционное обучение нет. Российские власти не раз отмечали, что традиционную систему образования ничто не заменит.

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