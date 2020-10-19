В Рособрнадзоре исключили дистанционный формат ЕГЭ в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не рассматривает возможность сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в удаленном формате из-за коронавируса. Об этом на всероссийской онлайн-встрече с родителями рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Музаева, на сегодняшний день возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно нет.

Глава Рособрнадзора выразил надежду, что ко времени проведения ЕГЭ вопрос о формате не будет стоять так остро. Музаев отметил, что ЕГЭ в 2020 году прошел «на достаточно высоком уровне», вспышек заболевания во время проведения экзамена не было.

Накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что власти пока не планируют переносить сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. По его словам, «даже нет такой необходимости обсуждать».