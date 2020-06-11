Минпросвещения назвало даты выдачи аттестатов выпускникам

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Все российские выпускники 9 и 11 классов получат аттестаты о школьном образовании в ближайшие дни, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы. Кто не успеет получить их сегодня, тот получит их в понедельник, 15 июня», — сказал Кравцов.

В 2020 году выпускники школ могут получить аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).

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