Общество , 11 июн, 19:19
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Минпросвещения назвало даты выдачи аттестатов выпускникам
Все российские выпускники 9 и 11 классов получат аттестаты о школьном образовании в ближайшие дни, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
«Сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы. Кто не успеет получить их сегодня, тот получит их в понедельник, 15 июня», — сказал Кравцов.
В 2020 году выпускники школ могут получить аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
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