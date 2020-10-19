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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили сообщения о сохраняющихся после COVID-19 симптомах

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Часть заболевших коронавирусной инфекцией после выздоровления действительно могут испытывать различные неприятные симптомы, однако нельзя исключать и психосоматику. Об этом сообщили опрошенные РБК специалисты.

Ранее портал 66.ru обратил внимание на посты перенесших коронавирусную инфекцию, которые рассказали о сохранившихся после нее странных симптомах. Такие больные жаловались в Facebook, в частности, на головную боль, панические атаки, онемение конечностей.

«Вирус нередко поражает сосуды, поэтому у отдельных больных могут быть самые разнообразные симптомы», — пояснил вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он добавил, что в этом случае нарушается кровообращение в тканях, из-за чего человек может чувствовать боль, например, в руках или ногах.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК указал, что неприятные симптомы должны сопровождать переболевшего непродолжительное время. «После любого перенесенного респираторного заболевания наступает период реконвалесценции, так называемый период выздоровления. И какие-то дисфункции по органам и системам у людей вполне могут быть какой-то непродолжительный период — до нескольких недель», — оценил специалист.

Кроме того, по его мнению, у выздоровевших после коронавируса могли быть сопутствующие и ранее недиагностированные заболевания, которые спровоцировали новые симптомы. Вознесенский отметил и необходимость учитывать психологический фактор. «Момент, который тоже нельзя исключать, — психосоматика. Если человек знает, что он болел каким-то тяжелым заболеванием, особенно если оно постоянно в информационном поле, у него могут появляться симптомы, которым он уделяет чрезмерное внимание», — предостерег он.

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Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя говорили, что коронавирус может привести к проблемам со слухом. Зараженные, по их словам, могут испытывать звон и шум в ушах — тиннитус — и в дальнейшем потерять слух. Опрошенные РБК специалисты допустили, что COVID-19 также может привести к проблемам с репродуктивной функцией у мужчин, развитию бесплодия.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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