Эксперты оценили сообщения о сохраняющихся после COVID-19 симптомах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Часть заболевших коронавирусной инфекцией после выздоровления действительно могут испытывать различные неприятные симптомы, однако нельзя исключать и психосоматику. Об этом сообщили опрошенные РБК специалисты.

Ранее портал 66.ru обратил внимание на посты перенесших коронавирусную инфекцию, которые рассказали о сохранившихся после нее странных симптомах. Такие больные жаловались в Facebook, в частности, на головную боль, панические атаки, онемение конечностей.

«Вирус нередко поражает сосуды, поэтому у отдельных больных могут быть самые разнообразные симптомы», — пояснил вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он добавил, что в этом случае нарушается кровообращение в тканях, из-за чего человек может чувствовать боль, например, в руках или ногах.