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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи прокомментировали данные о негативном последствии COVID-19

У мужчин, переболевших коронавирусом, может быть нарушена репродуктивная функция. Об этом сообщили в израильском медицинском центре Шиба, передает The Jerusalem Post.

Ученые центра провели исследование, в ходе которого обнаружили в сперме 13% пациентов-мужчин с коронавирусом частицы вируса. По данным специалистов, у зараженных даже при легкой форме заболевания количество и подвижность сперматозоидов снизились на 50%. Такой эффект может сохраниться и через 30 дней после инфицирования.

Как передает издание, ученые выяснили, что у 12 пациентов произошли изменения в клетках тестикул, которые отвечают за развитие сперматозоидов и выработку гормона тестостерона, которое провоцирует их деление и размножение. Ученый, возглавляющий исследование, Дэн Адерк отметил, что причиной этому является тот факт, что из-за вируса рецептор ACE2 может разрушать клетки тестикул, вызывая бесплодие. Специалист подчеркнул, что для более точного понимания проблемы нужно продолжать наблюдение за пациентами.

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Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова сообщила РБК, что исключать вариант развития бесплодия у мужчин нельзя. «Такое действие вируса, если речь о железе, вполне возможно, но надо смотреть более длительный период», — добавила она.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила РБК, что COVID-19 может влиять на репродуктивную функцию, поскольку вирус имеет воздействие на регуляторные системы организма. «Респираторный дистресс-синдром даем несколько побочных эффектов, один из которых — нарушение репродуктивной функции», — пояснила она. По словам Попович, это надо подтверждать большим количеством исследований.

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Ранее кардиолог Эрик Тополь из института в калифорнийской Ла-Джолла заявил, что COVID-19 влияет не только на органы дыхания, но и приносит негативные последствия для всего организма на много лет. По его словам, ученые пришли к выводу, что коронавирус бьет и по сердцу, и по печени, и по почкам. Он отметил, что из-за болезни может ухудшиться свертываемость крови, а также появиться сильные головные боли и головокружение.

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