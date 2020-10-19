Столичные власти сохранят проверки бизнеса до конца пандемии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы планируют сохранять проверки для бизнеса по соблюдению масочного режима и переводу сотрудников на удаленку до конца пандемии коронавируса. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима — не разовая кампания. Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии», — написал Собянин, отметив, что то же самое касается проверок о переводе сотрудников на удаленную работу.

С понедельника начинаются проверки выполнения организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удаленку, отметил Собянин. «А еще через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы», — добавил мэр.

В начале октября Собянин сообщил о выборочных проверках соблюдения бизнесом ограничительных мер. Контроль за соблюдением требований об удаленной работе возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Согласно указу от 1 октября, предприятия обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу. Исключение сделано только для тех, чье присутствие на предприятии является необходимым.