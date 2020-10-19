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Политика ,  
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Экзитполы показали победу сторонника Моралеса в первом туре выборов

Луис Арсе
Луис Арсе (Фото: Ivan Perez / dpa / Global Look Press)

Сторонник бывшего президента Боливии Эво Моралеса и экс-министр экономики Луис Арсе победил в первом туре президентских выборов, набрав, по данным экзитполов, 52,4% голосов. Об этом сообщил телеканал Unitel.

В случае победы Арсе, который является кандидатом от партии «Движение к социализму», вице-президентом станет бывший министр иностранных дел Боливии Давид Чокеуанка.

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С победой Арсе поздравила временный президент Жанин Аньес. «У нас пока нет результатов официального подсчета голосов, но, по имеющимся данным, победили господин Арсе и господин Чокеуанка. Поздравляю победителей и прошу их руководствоваться в управлении страной мыслями о Боливии и демократии», — написала она в Twitter.

Основной соперник Арсе Карлос Меса набрал 31,5% голосов, Фернандо Камачо — 14,1%. Оставшиеся два кандидата набрали менее 2% голосов.

При этом Высший избирательный суд страны объявил в Twitter, что подсчет голосов продолжится утром, «чтобы гарантировать прозрачность и уверенность в результатах».

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Президентские выборы в Боливии прошли 18 октября. Они были объявлены после отмены результатов прошлогоднего голосования. Тогда Высший избирательный суд Боливии признал Моралеса победителем. Однако его соперник Меса и его сторонники отказались принимать официальные результаты. В связи с этим в стране вспыхнули протесты.

Спустя три недели Моралес подал в отставку. Обязанности президента Боливии до подведения итогов новых выборов исполняет второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес.

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