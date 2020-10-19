Экзитполы показали победу сторонника Моралеса в первом туре выборов

При этом Высший избирательный суд страны объявил в Twitter, что подсчет голосов продолжится утром, «чтобы гарантировать прозрачность и уверенность в результатах».

Президентские выборы в Боливии прошли 18 октября. Они были объявлены после отмены результатов прошлогоднего голосования. Тогда Высший избирательный суд Боливии признал Моралеса победителем. Однако его соперник Меса и его сторонники отказались принимать официальные результаты. В связи с этим в стране вспыхнули протесты.

Спустя три недели Моралес подал в отставку. Обязанности президента Боливии до подведения итогов новых выборов исполняет второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес.