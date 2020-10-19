Экзитполы показали победу сторонника Моралеса в первом туре выборов
Сторонник бывшего президента Боливии Эво Моралеса и экс-министр экономики Луис Арсе победил в первом туре президентских выборов, набрав, по данным экзитполов, 52,4% голосов. Об этом сообщил телеканал Unitel.
В случае победы Арсе, который является кандидатом от партии «Движение к социализму», вице-президентом станет бывший министр иностранных дел Боливии Давид Чокеуанка.
С победой Арсе поздравила временный президент Жанин Аньес. «У нас пока нет результатов официального подсчета голосов, но, по имеющимся данным, победили господин Арсе и господин Чокеуанка. Поздравляю победителей и прошу их руководствоваться в управлении страной мыслями о Боливии и демократии», — написала она в Twitter.
Основной соперник Арсе Карлос Меса набрал 31,5% голосов, Фернандо Камачо — 14,1%. Оставшиеся два кандидата набрали менее 2% голосов.