Суд запретил экс-президенту Боливии баллотироваться на пост сенатора

Суд в Боливии отказал бывшему президенту страны Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата на пост сенатора от региона Кочабамба на выборах 18 октября. Об этом сообщают агентство ABI и телеканал Unitel.

Ранее защита Моралеса подала ходатайство, попросив признать соответствующее решение Высшего избирательного суда (ВИС) противоречащим конституции, так как двое судей не пришли к единому мнению.

Однако суд департамента Ла-Пас не стал отменять решение ВИС. Таким образом, отказ в регистрации Моралеса кандидатом в сенаторы остается в силе.

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