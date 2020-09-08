Политика , 08 сен, 03:00
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Суд запретил экс-президенту Боливии баллотироваться на пост сенатора
Суд в Боливии отказал бывшему президенту страны Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата на пост сенатора от региона Кочабамба на выборах 18 октября. Об этом сообщают агентство ABI и телеканал Unitel.
Ранее защита Моралеса подала ходатайство, попросив признать соответствующее решение Высшего избирательного суда (ВИС) противоречащим конституции, так как двое судей не пришли к единому мнению.
Однако суд департамента Ла-Пас не стал отменять решение ВИС. Таким образом, отказ в регистрации Моралеса кандидатом в сенаторы остается в силе.
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